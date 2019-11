Blaulicht : Auf der A 1 bei Wittlich: Fahrerflucht nach Unfall 

Wittlich Ein unbekannter Autofahrer fuhr am Freitag, 29. November, morgens gegen 5.40 Uhr auf der A 1 ein Schild um und setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das teilte die Autobahnpolizei Schweich mit.

Der Unbekannte war in Richtung Koblenz unterwegs und kam in Höhe der Abfahrt Wittlich aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen die Beschilderung. Das Unfallfahrzeug dürfte im Frontbereich stark beschädigt sein, vermutet die Polizei. An der Beschilderung selber entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.