Blaulicht : LKW fährt in die falsche Richtung: Zeugen gesucht

Platten Ein Falschfahrer ist am Mittwoch, 22. September, auf der B 50 bei Platten von mehreren Verkehrsteilnehmern gesehen und der Polizei gemeldet worden.

Der unbekannte Fahrer habe, so sagten Zeugen, an der Anschlussstelle Platten gedreht und sei in Richtung Bitburg in die falsche Richtung gefahren. Bei dem Falschfahrer handelte es sich um einen 7,5-Tonner-Lastwagen mit ausländischem Kennzeichen und roter Farbe.