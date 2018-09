später lesen Polizei Auffahrunfall im Tunnel: Das Gas bleibt im Tank FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Drei Fahrzeuge waren am Donnerstagnachmittag in einen Auffahrufall an der Ausfahrt des Bernkastel-Kueser Burgbergtunnel in Richtung Mosel verwickelt – ein Auto und zwei Motorräder. Nach Auskunft der Polizei wurde niemand verletzt.