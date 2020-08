Unfall : Mann wird bei Auffahrunfall verletzt

ILLUSTRATION - ARCHIV - 12.06.2017, Bayern, Günzburg: Auf einem Polizeifahrzeug warnt am auf der Autobahn A8 eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle. Auf den Straßen in Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr nach vorläufiger Auswertung der Polizeistatistik schon zwölf Menschen tödlich verunglückt. Foto: Stefan Puchner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Stefan Puchner

Üxheim Bei einem Auffahrunfall am Freitag um 12.20 Uhr in Üxheim ist ein 61 Jahre alter Mann verletzt worden. Zum Unfall kam es, als er auf der Kreisstraße 74 aus Richtung Leudersdorf in Richtung L 10 unterwegs war und an der Einmündung nach rechts in Richtung Kerpen einbiegen wollte.