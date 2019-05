Polizei : Auffahrunfall mit Folgen: Vier Menschen in Zell verletzt

Foto: Polizei Bitburg

Zell Ein Auffahrunfall mit schwerwiegenden Folgen ereignete sich am späten Montagabend auf der Alten Barlauffahrt in Zell. Dabei fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Auto auf dem abschüssigen Streckenabschnitt Richtung B 53 laut Polizei fast ungebremst auf ein mit zwei Fahrgästen besetztes Taxi auf, das ebenfalls in Richtung B 53 unterwegs war.

