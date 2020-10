Blaulicht : Auflieger vor Waschanlage in Gerolstein beschädigt

Foto: dpa/Friso Gentsch

Gerolstein Ein Lastwagenfahrer hatte am Samstag, 17. Oktober, in der Zeit von 5 bis 22 Uhr, in der Waschanlage in der Raiffeisenstraße in Gerolstein sein Fahrzeug abgestellt. Als er am Abend zurück zum Parkplatz kam, stellte er eine Beschädigung am Auflieger fest.

Wie die Polizei Daun mitteilt, könnte möglicherweise ein anderer Lastwagenfahrer gegen das Fahrzeug gefahren sein, da die Beschädigung in einer Höhe von etwa drei Metern festgestellt wurde.