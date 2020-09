Blaulicht : Auto überschlägt sich bei Enkirch: Fahrer nur leicht verletzt

Enkirch Ein folgenschwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag, 24. September, auf der L 193 zwischen Raversbeuren und Enkirch ereignet. Das teilte die Polizei mit. Ein 20-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach war mit seinem Auto auf der abschüssigen und kurvenreichen Straße Richtung Enkirch unterwegs.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei nochmals eindringlich darauf hin, dass nicht angepasste Geschwindigkeit nach wie vor zu den häufigsten Unfallursachen zählt, insbesondere in Bezug auf die Gruppe der jungen Fahrer. Gerade in der bevorstehenden dunklen und kälteren Jahreszeit, in der die Straßen infolge von Nässe und Laub vermehrt schmierig und glatt sind, appelliert die Polizei an alle Verkehrsteilnehmer, eine besonnene Fahrweise an den Tag zu legen. Auch auf eine geeignete Bereifung sei zu achten.