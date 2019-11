Unfallflucht : Aufofahrer beschädigt Suzuki Swift und flüchtet

Bernkastel-Kues Ein schwarzer Suzuki Swift ist am Mittwoch zwischen 14 und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz des Aldi in Bernkastel-Kues beschädigt worden. Der Unfallverursacher, der laut Polizei vermutlich mit einem silberfahrbenen oder grauen SUV unterwegs war, entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bernkastel-Kues unter Telefon 06531/9527-0 oder per E-Mail an pibernkastel-kues@polizei.rlp.de zu melden.