Polizei : Aufregung in Trier-Nord: Handgranate in einer Baustelle entdeckt

Foto: Florian Blaes

Trier-Nord Der Fund einer Handgranate in einer Baustelle an der Zulassungsstelle in der Thyrsusstraße hat am Freitagmorgen in Trier Aufregung verursacht. Der gesamte Bereich wurde gesperrt, die Zulassungsstelle wurde evakuiert.

Um 9.40 Uhr fanden Bauarbeiter die Handgranate in einem drei Meter tiefen Erdaushub. Die Arbeiten wurden eingestellt, Polizei und Ordnungsamt räumten das Gebäude der Zulassungsstelle und der Kampfmittelräumdienst wurde hinzugezogen.

Foto: Florian Blaes