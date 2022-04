Blaulicht : Feueralarm beendet Abiturfeier in Trierer Auguste-Victoria-Gymnasium vorzeitig

Trier Bei der Abiturfeier im Trierer Auguste-Victoria-Gymnasium ging am Donnerstagabend plötzlich der Feueralarm los. Was passiert war.

Aufgrund einer Alarmauslösung der Brandmeldeanlage am Auguste-Viktoria-Gymnasiums Trier in der Flanderstraße kam es am Donnerstagabend, 31.03.2022, gegen 23 Uhr, zum Einsatz der Berufsfeuerwehr Trier sowie der Polizeiinspektion Trier, teilt die Polizei mit. Im Rahmen der Abiturfeier war eine Lautsprecherbox vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand geraten.