Auseinandersetzung nach Karnevalsfeier: Mit Kratzwunden ins Krankenhaus

In der Vulkaneifel musste die Polizei am frühen Sonntagmorgen wegen Körperverletzungen bei Karnevalsveranstaltungen eingreifen.

Am frühen Sonntagmorgen musste die Polizei Daun zweimal nach Karnevalsveranstaltungen in Darscheid und Kradenbach Strafanzeigen wegen Körperverletzung aufnehmen.

In Darscheid waren ein junger Mann und eine Frau, beide aus der Verbandsgemeinde Daun, in Streit geraten, der darin gipfelte, dass die Frau dem Mann Kratzwunden am Hals zufügte.

In Kradenbach stritten sich zunächst zwei junge Männer aus der Verbandsgemeinde Daun. Als die Freundin eines Mannes sich einschaltete, eskalierte die Situation. Auch in diesem Fall wurde der Kontrahent von der Frau derart heftig im Gesicht gekratzt, dass die Wunden im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Die Polizei sucht Zeugen der Auseinandersetzungen. Hinweise an die Polizei Daun, 06592/96260.

(red)