Polizeikontrollen : Polizei: Mehr Corona-Verstöße, weil Sonne Menschen nach draußen lockt

Das sonnige Wetter am Wochenende hat viele Menschen in die Natur gelockt. Die Polizei kritisiert, dass die geltenden Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie dabei nicht immer eingehalten worden sind. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Trier-Saarburg Das schöne Wetter lockte am vergangenen Wochenende offenbar zahlreiche Menschen in die Natur. Laut Mitteilung des Polizeipräsidiums Trier beachteten viele bei ihren Ausflügen jedoch die geltenden Corona-Regeln nicht.

Bei ihren Kontrollen stellten die Einsatzkräfte darüber hinaus 21 unzulässige Personenansammlungen fest. Darunter auch beim so genannten „Hüttenbrennen“ und „Burgbrennen“ in Lauperath und Sellerich in der Eifel, wo sich jeweils mehrere Personen zusammengefunden hatten und teilweise Alkohol in der Öffentlichkeit konsumierten. Die Polizei stellte Personalien fest, erstattete Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sprach Platzverweise aus. Die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm hatte darauf hingewiesen, dass diese Brauchtumsveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie nicht in der gewohnten Weise stattfinden können. Die Polizei bittet die Menschen, sich an die Corona-Beschränkungen zu halten. „Beachten Sie bitte die Abstandsregeln, die Maskentragepflicht und die anderen Regeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie,“ sagt Polizeipressesprecher Karl-Peter Jochem, „damit schützen Sie sich und andere.“