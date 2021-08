Polizei sucht Zeugen : Ausgehebelter Kanaldeckel in Bitburg gibt Rätsel auf

Bitburg Haben Unbekannte den Kanaldeckel im Talweg in Bitburg, in Höhe der Hausnummer 1, vorsätzlich verschoben? Oder ist es passiert, als ein schweres Fahrzeug den Deckel überfuhr? Das fragt die Polizei Bitburg.

Eine Zeugin hatte am Samstag, 31. Juli, gegen 8.10 Uhr bemerkt, dass der Deckel nicht mehr an der richtigen Stelle lag und dies der Polizei gemeldet. Diese vermutet, dass der Vorfall sich zwischen Freitag, 30. Juli, 17.30 Uhr, und dem nächsten Morgen passiert sein muss. Die Beamten überprüften auch weitere Kanaldeckel in diesem Bereich. Diese lagen aber alle noch an Ort und Stelle.