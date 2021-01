Unfall : Außenspiegel an zwei Autos in Bitburg beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Außenspiegel an zwei Autos in Bitburg beschädigt: Polizei bittet um Hinweise

Bitburg Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Verkehrsunfall in der Wittlicher Straße am späten Freitagnachmittag. Dabei habe der Verursacher seinen rechten Außenspiegel verloren und vor Ort zurückgelassen.

Ein am Straßenrand parkendes Auto wurde durch den Unfall ebenfalls am Außenspiegel beschädigt. Vom Unfallfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen schwarzen VW gehandelt haben muss. Im gleichen Zusammenhang wurde ein weiteres geparktes Auto am Außenspiegel beschädigt, dessen Besitzer sich erst am Folgetag bei der Polizei meldete.