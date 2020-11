Blaulicht : Außenspiegel beschädigt

Hetzerath Ein unbekannter Autofahrer hat anscheinend am vergangenen Freitag in Hetzerath mit seinem Fahrzeug den linken Außenspiegel eines an der Fahrbahn abgestellten weißen Transporters beschädigt, so die Polizei.

Glassplitter an der Unfallstelle ließen vermuten, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug möglicherweise um ein Mercedes-Modell größerer Bauart handele. Das Ganze haben sich in der Bahnhofsstraße, auf Höhe des Anwesens Nummer 32, ereignet.