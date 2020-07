Polizei : Außenspiegel abgetreten

Stadtkyll Unbekannte demolieren Auto.

Stadtkyll (red/hpl) In Stadtkyll in der Straße "Erlenweg" wurde in der Nacht von Mittwoch, 8. Juli, 20.30 Uhr auf Donnerstag, den 9. Juli, 5.30 Uhr durch unbekannte Täter der linke Außenspiegel eines abgestellten PKWs abgetreten. Bei dem PKW handelte es sich um einen silbernen Ford.