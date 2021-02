Unfallflucht : Außenspiegel von Transporter beschädigt

Hermeskeil Ein rot-weißer VW Bulli T5 ist am Samstag gegen 13.30 Uhr in der Kunickerstraße in Hermeskeil durch einen vorbeifahrenden weißen Transporter mit blauer Aufschrift beschädigt worden.