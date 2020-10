Auto auf der Gegenfahrbahn : Ausweichmanöver in Palzem endet an Mauer

Ausweichmanöver in Palzem endet an Mauer

Palzem-Dilmar Um einen Zusammenstoß mit einem anderen Auto zu vermeiden, ist eine Fahrerin laut Polizei in Palzem-Dilmar (Kreis Trier-Saarburg) ausgewichen und dadurch mit einer Mauer kollidiert.

In der Nacht zum Mittwoch kam es gegen 1.05 Uhr in der Ringstraße in Palzem-Dilmar zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Eine 33-jährige Zeitungszustellerin fuhr laut Polizei aus Richtung Palzem kommend in Richtung Ortskern Dilmar. Ein Gespann aus einem grauen Auto mit Anhänger befuhr die Ringstraße in entgegengesetzter Richtung.