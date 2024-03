Zeugen gesucht Auto auf Mitfahrerparkplatz in Walsdorf angezündet

Walsdorf · Ein Auto stand am frühen Samstagmorgen auf einem Parkplatz in Walsdorf in Flammen. Die Polizei vermutet Brandstiftung.

24.03.2024 , 09:54 Uhr

Foto: dpa/Lino Mirgeler