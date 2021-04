Die Polizei bittet um Hinweise : Unfall mit Fahrerflucht auf Mitfahrerparkplatz Wellen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Wellen Ein Unfall mit Fahrerflucht hat sich laut Polizei am Samstag, 24. April, im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr auf dem Mitfahrerparkplatz in Wellen, Am Bahnhof, ereignet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß – wie die Polizei vermutet – beim Ausparken gegen einen ordnungsgemäß abgestellten grauen PKW der Marke Renault.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen der Polizei könnte es sich bei dem tatverdächtigen Fahrzeug um einen dunklen Wagen handeln.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet hierzu um Zeugenhinweise unter Telefon 06581/9155-0.

