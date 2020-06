Zeugen gesucht : Auto auf Parkplatz in Band gesetzt

Trier Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Paulinstraße 8 in Trier setzten bisher unbekannte Täter am Samstagabend gegen 22.50 Uhr ein Auto in Brand. Laut Zeugenaussagen soll eine Gruppe Jugendlicher einen Molotow-Cocktail in ein geparktes Fahrzeug geworfen haben.

Am diesem entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an.