Ein brauner Hyundai wurde am Sonntag auf dem Parkplatz an der Grundschule Süd im Borenweg durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren Tür der Beifahrerseite beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen 11.45 Uhr und 13.20 Uhr.