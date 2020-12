Blaulicht : Auto auf Supermarktparkplatz beschädigt

Prüm Auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto in Prüm hat ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug beschädigt und ist dann weggefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nach Angaben der Polizei kam es am Mittwoch, 23.12.2020, zwischen 14 und 14.20 Uhr zu dem Unfall auf dem Parkplatz des Supermarktes Netto in Prüm. Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte einen im Bereich der Ausgabestation geparkten VW Passat am hinteren Radkasten der Beifahrerseite. Der Fahrer entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise an die Polizeiinspektion Prüm, 06551/9420.