Unfallflucht in Bleialf: Ein schwarzer Huyndai, der am Fahrbahnrand geparkt war, ist am Donnerstag zwischen 8.30 und 9 Uhr in der Straße „Im Brühl“ in Bleialf, in Höhe der dortigen Physiopraxis, an der Fahrerseite beschädigt worden.