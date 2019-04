später lesen Blaulicht Schuppentor in Uersfeld beschädigt FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Das Tor eines Schuppens wurde in der Zeit von Mittwoch, 10. April, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 11. April, 18.30 Uhr, in Uersfeld, in der Winkelstraße 4, durch ein Fahrzeug beschädigt.