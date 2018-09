später lesen Polizei Auto beschädigt und davongefahren FOTO: TV / Frank Göbel FOTO: TV / Frank Göbel Teilen

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Am Freitag beschädigte in der Zeit zwischen 16 und 16.30 Uhr ein Unbekannter ein Auto und fuhr davon. Auf dem Parkplatz des Lidl-Marktes wurde ein dunkelbrauner Kia Rio an der hinteren Tür auf der Fahrerseite demoliert.