Polizei : Auto beschädigt und davongefahren

Foto: Fritz-Peter Linden

Wittlich Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht. Sie wurde am Freitag in der Zeit zwischen 11 und 11.30 Uhr auf dem Wittlicher Kurfürstenplatz verübt. Ein unbekannter Autofahrer hat offenbar beim Ein- oder Ausparken einen in unmittelbarer Nähe zur dortigen Wäscherei abgestellten Mercedes (B-Klasse) an der vorderen rechten Stoßstange beschädigt.

Der Fahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Hinweise von möglichen Zeugen an die Polizei Wittlich unter Telefon 06571/926-0.

(red/iro)