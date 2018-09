Auto beschädigt und geflüchtet

Ein unbekannter Täter beschädigt ein Auto in Morbach und flüchtet.

(red) Ein auf dem Parkplatz des Lidl-Markts in Morbach abgestellter dunkelbraunen Kia Rio ist am Freitag zwischen 16 und 16.30 Uhr an der hinteren Tür auf der Fahrerseite beschädigt worden. Der Täter hat augenscheinlich über die beschädigte Stelle gerieben und sich anschließend vom Unfallort entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen.

Die Polizei Morbach bittet um Zeugenhinweise unter Telefonnummer 06533/93740.