Zwischen Freitag, 21. Dezember, 15 Uhr, und Montag, 24. Dezember, 11 Uhr, wurde in der Händelstraße in Wittlich ein am Fahrbahnrand geparkter schwarzer BMW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.