Fahrerflucht : Auto beschädigt und geflüchtet in Schweich

Schweich Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag in Schweich auf dem dm-Parkplatz im Ermesgraben einen VW Sharan beschädigt und ist geflüchtet. Die Poliztei bittet um Hinweise.

Ein auf dem dm-Parkplatz im Ermesgraben in Schweich abgestellter blauer VW Sharan ist am Montag zwischen 15.20 und 17.05 Uhr durch einen unbekannten Autofahrer beschädigt worden. Laut Polizei beschädigte der Unfallverursacher beim Ein- oder Ausparken den neben ihm geparkten Sharan. An dem Auto der 35-Jährigen Geschädigten sind durch den Zusammenstoß Lackschäden an der linken, hinteren Fahrzeugtür in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.