Unfallflucht : Auto beschädigt und geflüchtet

Gerolstein Ein am Auberg geparktes Auto ist zwischen Mittwoch, 15.30 Uhr und Donnerstag, 13.10 Uhr, von einem vorbeikommenden Wagen gestreift und beschädigt worden. Laut Polizei flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle.

Bei dem geschädigten Auto handelt es sich um einen blauen Ford Focus, dieser stand in Höhe Am Auberg 41, in Fahrtrichtung Sarresdorfer Straße, am rechten Fahrbahnrand. Die Unfallspuren weisen darauf hin, dass der Unfallverursacher die Straße in Richtung Sarresdorfer Straße befuhr. Der Sachschaden an dem Ford wird auf etwa 500 Euro geschätzt.