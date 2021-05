Polizei sucht Zeugen : Auto in Rittersdorf beschädigt und geflüchtet

Rittersdorf Die Polizei sucht einen Fahrer, der am Mittwoch, 19. Mai, nach einem Unfall vor dem Entsorgungs- und Verwertungszentrum der ART in Rittersdorf (Bildchen) geflüchtet ist. Er beschädigte zwischen 12.20 und 16.15 Uhr einen vor dem Tor geparkten, silbernen Wagen an der Heckklappe und fuhr davon.

Die Polizei geht davon aus, dass jemand mit einem LKW oder einem Anhänger rückwärts gegen den silbernen Kombi gefahren ist.