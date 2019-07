Unfallflucht : Auto beschädigt und weitergefahren

Foto: TV/Klaus Kimmling

Hermeskeil Ein unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Dienstag zwischen 7.20 und 16.25 Uhr einen auf dem Parkplatz am Supermarkt Norma in Hermeskeil abgestellten VW Passat Kombi an der linken Fahrzeugseite beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken