Polizei Auto beschädigt: Zeugen gesucht FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling

Ein dunkler BMW wurde am Montag an der hinteren Stoßstange und der Beleuchtungseinrichtung beschädigt. Das Fahrzeug stand zwischen 13:45 Uhr und 15Uhr in Höhe einer Arztpraxis im Unteren Sehlemet.