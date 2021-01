Blaulicht : Abkürzung missglückt - Auto bleibt auf Treppenanlage in Trier-Heiligkreuz stecken

Das mit der unfreiwilligen Abkürzung über den Kreuzweg hat nicht funktioniert. Oder war es doch nur der vergebliche Versuch unkonventionell zu parken? Der Schaden an dem Fahrzeug, das in der 90-Grad-Kurve in der Bernhardstraße von der Fahrbahn abgekommen ist, dürfte beträchtlich sein. Und auch Geländer und Beleuchtung müssen nun repariert werden. Die Polizei ermittelt. Foto: Rainer Neubert

Trier-Heiligkreuz Wie das Auto von der Straße in Trier-Heiligkreuz abgekommen ist, bleibt unklar, die Polizei ermittelt. Doch es fuhr eine Treppe hinab.

Das mit der unfreiwilligen Abkürzung über den Kreuzweg hat nicht funktioniert. Oder war es doch nur der vergebliche Versuch, unkonventionell zu parken? Der Schaden an dem Fahrzeug, das in der 90-Grad-Kurve in der Bernhardstraße in Heiligkreuz von der Fahrbahn abgekommen ist, dürfte beträchtlich sein.