Blaulicht : Auto brennt: Stau auf der A1 bei Wittlich

Wegen eines Feuerwehreinsatzes staut sich derzeit der Verkehr auf der Autobahn an der Anschlussstelle Wittlich Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken. Nur eine Fahrspur ist offen.

Auf der Autobahn A1 ist am frühen Freitagnachmittag ein Auto zwischen Hasborn und Wittlich in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilt, habe das Feuer auf den Grünstreifen übergegriffen. Die Fahrspur in Richtung Saarbrücken war zwischenzeitlich komplett gesperrt.