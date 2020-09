Blaulicht : Auto brennt auf der Autobahn: Eine Person bei Hermeskeil gestorben

Hermeskeil Tragischer Vorfall auf der Autobahn A1: Wenige Kilometer hinter der Raststätte Hochwald-Ost ist am Nachmittag eine Leiche in einem brennenden Auto gefunden worden. Die Ermittlungen laufen.

Wie die Polizei am Abend mitteilt, ist auf der Autobahn eine Person in einem brennenden PKW gestorben. Am Mittwoch, 2. September, gegen 17:10 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion Hermeskeil ein brennendes Fahrzeug auf der A1, Fahrbahn in Richtung Trier, wenige Kilometer hinter der Raststätte Hochwald-Ost gemeldet.