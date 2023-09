Niemand Verletzt Auto brennt auf Parkplatz in Thalfang ab

Thalfang · Ein Auto ist am Dienstagabend auf dem Parkplatz am Sportplatz in Thalfang ausgebrannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

13.09.2023, 12:46 Uhr

Warum das Auto in Flammen stand, ist noch nicht bekannt. Foto: Florian Blaes

Von Florian Blaes