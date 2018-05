Auto brennt in Niederweis aus

Ein Audi Auto ist in Niederweis komplett ausgebrannt. Ursache war vermutlich ein technischer Defekt.

Die Feuerwehr ist am Donnerstagabend gegen 19.40 Uhr zu einem brennenden PKW in die Höhjunkerstraße in Niederweis gerufen worden. Vermutlich ein technischer Defekt war die Ursache, dass der Audi in Flammen aufging. Mit schwerem Atemschutz und Löschschaum versuchte die Feuerwehr den Wagen schnell zu löschen. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass der Wagen komplett ausbrannte. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden ist, ist noch nicht bekannt. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg sowie die Feuerwehren aus Niederweis und Irrel.

(siko)