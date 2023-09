Feuerwehreinsatz in Saarburg Auto gerät in Brand - mitten in der Nacht

Ein Auto ist in Saarburg in der Nacht von Montag auf Dienstag in Flammen aufgegangen. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

26.09.2023, 10:54 Uhr

Foto: dpa/Philipp von Ditfurth