Blaulicht : Auto brennt: Stau auf der A1 bei Wittlich

Update Wittlich Wegen eines Feuerwehreinsatzes staut sich derzeit der Verkehr auf der Autobahn an der Anschlussstelle Wittlich Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken. Nur eine Fahrspur ist offen. (Fotos)

Auf der Autobahn A1 ist am frühen Freitagnachmittag ein Auto zwischen Hasborn und Wittlich in Brand geraten. Bei Eintreffen der Polizei stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Das Feuer griff auf den Grünstreifen über. Die 39-jährige Fahrerin wurde hierbei nicht verletzt, erklärt die Polizeiautobahnstation Schweich. Der Grund für das Feuer dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. Für die Löscharbeiten musste die Fahrbahn Richtung Saarbrücken von 14 bis 15.20 Uhr voll gesperrt werden, was für erhebliche Staubildung sorgte.