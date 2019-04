später lesen Polizei Auto bringt Roller zum Sturz FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Ein 23-jähriger Rollerfahrer aus der Verbandsgemeinde Kelberg ist am Samstag gegen 20.30 Uhr in Lirstal beim Linksabbiegen in die Brunnenstraße von einem dunkelblauen Ford Focus überholt worden. Der Wagen touchierte den Roller, sodass er stürzte, der Fahrer leicht verletzt und der Roller beschädigt wurde.