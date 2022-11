Rettungseinsatz am Wasser : Auto droht bei Oberbillig in die Mosel zu stürzen (Fotos)

Foto: TV/Agentur Siko 13 Bilder Oberbillig: Auto droht in Mosel zu stürzen

​ Oberbillig Weil ein Auto drohte, in die Mosel zu stürzen, gab es am Montagabend einen größeren Feuerwehreinsatz in Oberbillig. Wie knapp das war, zeigen die Fotos. Was dazu bekannt ist:

Am Montagabend wurde die Feuerwehr gegen 19.06 Uhr zum Fährkopf nach Oberbillig alarmiert, weil dort ein Auto drohte weiter in die Mosel zu rutschen.

Beim Eintreffen der Feuerwehren hatten sich die Insassen samt Hund bereits in Sicherheit gebracht und das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr sicherte das Auto gegen weiteres Abrutschen ab und wartete auf die Bergung durch den Abschleppdienst.