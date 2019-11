Brand in Bitburg : Auto fackelt im Carport ab

Polizei Brand Auto Bitburg Carport November 2019. Foto: TV/Polizei Bitburg

Bitburg Aus ungeklärter Ursache ist ein Auto am Samstagabend in Bitburg in Flammen aufgegangen. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit.

Gegen 22.40 Uhr wurde der Brand in der Bahnhofsstraße gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen.

Der Wagen stand unter einem Carport, der durch die Flammen ebenfalls erheblich beschädigt wurde. Das Auto ist völlig zerstört.