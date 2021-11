Unfall : Auto fährt auf A 602 in Leitplanken - Fahrerin unverletzt

Auto fährt auf A 602 in Leitplanken - Fahrerin unverletzt

Trier-Ehrang Großes Glück hatte eine Autofahrerin am Samstagabend bei einem Unfall auf der A 602, die mit zwei Leitplanken kollidierte.

Nach Angaben der Polizei befuhr die Frau, die alleine im Auto unterwegs war, gegen 20.15 Uhr die A 602 von Trier in Fahrtrichtung Schweich. Kurz vor der Abfahrt nach Ehrang fuhr die Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen in die Mittelleitplanke. Das Fahrzeug wurde wieder zurückgeschleudert und prallte auf dem Standstreifen erneut in eine Leitplanke.