Eine Fußgängerin ist am Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in der Wittlicher Friedrichstraße leicht verletzt worden. In Höhe des Nettomarktes ist sie gegen 15 Uhr von einem silbernen VW Golf angefahren worden. red