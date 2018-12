später lesen Unfall in Fisch Auto fährt in Fußgängergruppe - 9-jähriges Mädchen schwerverletzt FOTO: TV / Wilfried Hoffmann FOTO: TV / Wilfried Hoffmann Teilen

Der schwere Unfall hat sich am Sonntag gegen 17 Uhr in Fisch ereignet. Dort ist laut Polizei ein Mann mit seinem Auto in eine Fußgängergruppe gefahren. Es gab mehrere Verletzte. Von Wilfried Hoffmann und Mandy Radics