Zwei Tote und Verletzte : Amokfahrt: Auto fährt in Trier in Menschenmenge - Mehr im Liveticker

Foto: TV/Rolf Seydewitz

Trier In Trier ist nach ersten Informationen ein Auto in eine Menschenmenge in der Innenstadt gefahren. Weitere Infos folgen.

Nach ersten Informationen ist ein Auto von der Porta Nigra in Richtung Hauptmarkt und dann in die Fleischstraße gefahren und hat dort mehrere Menschen verletzt. Nach ersten Angaben gibt es zwei Tote. Alles Weitere im Liveticker.