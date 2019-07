Blaulicht : Auto fährt in Zuschauergruppe - Mehrere Verletzte bei Eifel-Rallye in Darscheid

Beim Eifel Rallye Festival in Darscheid ist ein Rallyefahrzeug von der Strecke abgekommen und hat mehrere Menschen erfasst. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Darscheid Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag beim Eifel Rallye Festival in Darscheid (Vulkaneifelkreis) gekommen. Nach ersten Angaben ist ein Auto von der Strecke abgekommen und in eine Zuschauermenge geraten.

Es gab mehrere Verletzte.

Die Polizei bestätigte am Donnerstagnachmittag den Unfall, konnte aber noch keine weiteren Angaben machen. Der Vorfall ereignete sich beim so genannten Shakedown. Auf Twitter schrieben die Organisatoren, der Shakedown sei abgebrochen worden, mehrere Notärzte, Rettungshubschrauber und Rettungswagen seien im Einsatz.

Foto: TV/Jürgen C. Braun

#eifelrallyefestivalofficial - Nach einem Unfall mit verletzten Zuschauern wurde der Shakedown abgebrochen. Mittlerweile sind mehrere Notärzte, Rettungshubschrauber und Rettungswagen im Einsatz, um die Betroffenen zu versorgen. Weitere Infos folgen. https://t.co/XDLamnbWcC pic.twitter.com/jEt55lW2Ec — EifelRallyeFestival (@EifelRallye) July 18, 2019