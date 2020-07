Unfall : Auto fährt ungebremst auf Trierer Spielplatz

Ein Auto ist durch einen Zaun auf einen Trierer Spielplatz gefahren. Foto: Christian Kremer

Trier-Süd Ein schwarzer Audi A3 ist laut Augenzeugen am Donnerstagvormittag ungebremst auf einen Spielplatz in Nähe der Matthias-Grundschule in Trier-Süd gefahren.

Das Fahrzeug habe einen Metallzaun durchbrochen und sei zunächst ungebremst an einer Rutsche vorbei über einen kleinen Hügel über den Spielplatz gerollt. Dann sei es etwa acht Meter vor einem Klettergerüst stehen geblieben.

Der Fahrer gibt laut Augenzeugen an, dass die Bremsen nicht funktioniert haben und er die elektronische Notbremse des Wagens zog, um anzuhalten. Den etwa acht Kindern, die auf dem Spielplatz in Trier-Süd gespielt haben, gehe es gut.